L’Atalanta non si ferma più

BERGAMO - Chi riuscirà a fermare l’Atalanta? Non ce l’ha fatta neppure la Sampdoria la quale si è dovuta arrendere davanti all’intensità, alla voglia e alle idee della Dea. In un match comunque tirato, gli orobici si sono imposti 2-0 (per il nono trionfo consecutivo) grazie alle reti di Toloi e Muriel. Con i tre punti conquistati sono saliti al terzo posto della classifica, scavalcando almeno provvisoriamente l'Inter.

La Serie A ha poi applaudito pure le vittorie del Napoli, corsaro 2-1 in casa del Genoa, il Sassuolo, avanti 2-1 in casa del Bologna e il Torino, sbarazzatosi 3-1 del Brescia. Sospiro di sollievo per Fonseca e la sua Roma: il 2-1 al Parma potrebbe aver chiuso il periodo negativo.

keystone-sda.ch (PAOLO MAGNI)