La bomba di Rivaldo: «Messi e CR7 insieme alla Juventus? Possibile, molti sponsor e agenti lo vogliono»

BARCELLONA - Mentre dall'ambiente blaugrana continuano a rimbalzare voci sul malcontento di Messi e sulla sospensione delle trattative per il rinnovo (contratto in scadenza nel 2021), Rivaldo sgancia una vera e propria bomba di mercato. Il campione brasiliano, ex fantasista di Milan e Barcellona, parla di un'ipotesi clamorosa e destinata a far sognare i tifosi bianconeri.

«Credo che alcuni agenti stiano già sognando una coppia Messi-Ronaldo alla Juventus e, se ciò accadesse, per il club ci sarebbe un boom mondiale a livello d'immagine - ha detto Rivaldo sul sito di "Betfair" - Credo che la Juventus recupererebbe rapidamente qualsiasi investimento grazie alla spinta che otterrebbe dalla visibilità e dal marketing. Vederli insieme sarebbe un evento storico e credo che molti sponsor lo vogliano, per questo potrebbe essere una possibilità».

Rivaldo, sempre sull'ipotesi dell'addio di Messi al Barça, parla anche del City di Guardiola. «Sarà triste vederlo andare via una volta scaduto il contratto. Nonostante il suo legame con il club, Messi ha il diritto di spostarsi e, se lo desidera, anche il ricongiungimento con Pep Guardiola al City potrebbe essere allettante. Loro due hanno formato una grande collaborazione tra allenatore e giocatore».