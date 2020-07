L'Udinese sorprende la Roma

L'ultimo match del 29esimo turno di Serie A - fra Roma e Udinese - ha sorriso alla compagine friulana, capace di espugnare l'Olimpico 2-0. La formazione allenata da Gotti - che ha beneficiato dell'espulsione di Perotti al 30' - ha conquistato un prezioso successo in virtù dei sigilli realizzati da Lasagna (12') e Nestorovski (78').

In classifica De Paul e compagni hanno così agganciato Fiorentina e Torino in 13esima posizione (31 punti), sei lunghezze in più del Lecce (25), 18esimo, e a rischio retrocessione. Dal canto suo la Roma resta quinta (48) e vede allontanarsi la zona Champions League, visto che l'Atalanta (60) - quarta - conta ben dodici punti in più.

keystone-sda.ch / STR (Riccardo de Luca)