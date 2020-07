L'YB perde il suo bomber: Nsamé squalificato 3 giornate

BERNA - Lo Young Boys dovrà fare a meno di Jean-Pierre Nsamé per le prossime tre giornate. Il bomber dei gialloneri, autore di 23 gol in 25 match di Super League e saldamente in vetta alla classifica dei marcatori, paga per l'espulsione rimediata ieri sera contro il Servette (71').

L'attaccante camerunense, resosi protagonista di una manata al volto di Anthony Sauthier - capitano dei granata -, ha infatti rimediato 3 turni di squalifica e saltera le sfide con Lugano, Thun e Basilea.

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)