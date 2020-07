Esame di maturità per il Lugano: a Cornaredo arriva il Basilea

Questa sera il Lugano ospita il Basilea in occasione del match valido per il 27esimo turno di Super League.

I bianconeri sono reduci dalla battuta d'arresto maturata a Zurigo (0-1), dopo aver centrato quattro risultati utili consecutivi, in virtù delle vittorie contro Lucerna (2-0) e YB (2-1) e dei pareggi con Servette (1-1) e Sion (0-0).

Nonostante quello contro la terza forza di questo campionato sia un match delicato, Maurizio Jacobacci può ben sperare visto che a Cornaredo il Lugano non perde dallo scorso 10 novembre, quando in Ticino arrivarono proprio i renani (0-3). L'occasione per vendicare quell'opaca prestazione è ghiotta, anche se il tecnico dei ticinesi non potrà contare su Rodriguez e Custodio.

Dal canto suo il Basilea è reduce da due vittorie consecutive, contro Xamax (2-1) e Sion (2-0) e giunge in Ticino con un motivatissimo Cabral – due reti nelle ultime tre uscite stagionali – fresco di rinnovo. Oltre a lui anche Ricky Van Wolfswinkel – che ricordiamo era rimasto vittima di una commozione cerebrale e del seguente aneurisma che lo hanno tenuto fuori per diversi mesi – ha rinnovato il proprio legame con il Basilea fino al termine della corrente stagione. L'attaccante olandese sarà di conseguenza a disposizione per il match contro il Lugano.

Un successo permetterebbe al gruppo di guardare al prosieguo del campionato con un certo ottimismo, anche perché dopo il Basilea – terzo in classifica – i bianconeri sfideranno le prime due forze di questo campionato: domenica ci sarà la trasferta di Berna contro l'YB, mentre quattro giorni più tardi arriva il San Gallo a Cornaredo.

In classifica Bottani e compagni occupano sempre la settima posizione con 30 punti, cinque lunghezze in meno del Lucerna (35) sesto e sei in più del Sion (24) ottavo.

keystone-sda.ch (ALEXANDRA WEY)