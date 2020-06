Re Haaland vs Bayern: il 19enne lancia la sfida agli eterni rivali

Il giovane fenomeno del Borussia Dortmund - Erling Haaland - ha lanciato la sfida agli eterni rivali del Bayern Monaco, dominatori delle ultime stagioni di Bundesliga. «Voglio vincere qualcosa con il Borussia e non arrivare sempre secondo», ha dichiarato ai media tedeschi il 19enne. «Voglio conquistare dei titoli, dobbiamo fissarci degli obiettivi e raggiungerli».

La formazione attualmente allenata da Lucien Favre ha vinto l'ultimo campionato nel 2012 quando in panchina c'era Jürgen Klopp. «Non voglio lasciare il club, uno dei più importanti al mondo. Ho firmato un contratto a lungo termine e sono appena arrivato. Voglio continuare a crescere con il Borussia».

Ricordiamo che il norvegese è giunto a Dortmund durante il mercato invernale dal Salisburgo e in campionato ha già realizzato 16 reti in 17 partite disputate. In totale con i due club ha totalizzato ben 44 gol - 8 in Champions League - in 39 gare stagionali.





