Il Chiasso perde nel finale e resta ultimo in classifica con 17 punti

Il Chiasso è uscito con le ossa rotte dal confronto con l'Aarau, in occasione della 26esima giornata di Challenge League. I rossoblù sono infatti stati battuti a domicilio con il punteggio di 3-1.

La partita è rimasta in perfetta parità fino al 65', momento in cui Zverotic ha portato in vantaggio gli ospiti (1-0). Qualche istante più tardi i momò hanno trovato il pareggio grazie a un'autorete di Giger (73'), ma nel finale gli argoviesi hanno dapprima gelato il Riva IV con Balaj all'85' (2-1), per poi siglare anche il definitivo 3-1 con Neumayr (92').

In classifica il Chiasso resta in ultima posizione con 17 punti, dieci lunghezze in meno dello Sciaffusa (27) che deve però ancora scendere in campo.

Ti-press (Davide Agosta)