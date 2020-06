È fatta: dopo 30 anni di attesa il Liverpool ha vinto la Premier League

30 anni dopo l'ultima volta il Liverpool ce l'ha fatta. La lunghissima attesa dei tifosi dei Reds - che salirono l'ultima volta sul tetto inglese nel campionato 1989/1990, nell'allora First Division - è finalmente finita.

Con sette giornate d'anticipo i ragazzi di Jürgen Klopp hanno infatti conquistato la Premier League, in virtù della sconfitta del Manchester City maturata sul campo del Chelsea (2-1). Per i Blues sono andati a segno Pulisic (36') e Willian su rigore (78'), mentre per i Citizens De Bruyne aveva ottenuto il momentaneo pareggio (55').

In classifica il Liverpool – in cui milita anche l'elvetico Xherdan Shaqiri – conta 86 punti, mentre il City, in seconda posizione, soltanto 63.

keystone-sda.ch (Adrian Dennis/NMC/AFP Pool)