Una serata perfetta: «Tutti vogliono salvarsi, risultato importante»

LUGANO - Una vittoria che ci voleva e che non può che rallegrare tutto il popolo bianconero. «Abbiamo lasciato sfogare il Lucerna nel primo tempo con una tattica accorta e poi, nel secondo tempo, la squadra ha colpito - le parole del presidente Angelo Renzetti - Sono contento per come il nostro l’allenatore Jacobacci ha messo in campo la squadra. Restiamo sul pezzo, tutti vogliono salvarsi e quindi questo risultato è stato molto importante. Un pensiero al campo da gioco che ha tenuto benissimo, anche dopo il temporale che si è abbattuto su Cornaredo. Il manto erboso era perfetto».

Questo, invece, il pensiero dell'allenatore Maurizio Jacobacci... «Era importante segnare per primi. Il nostro primo tempo non mi è piaciuto molto, non ho capito il perché, ma nella pausa li ho rincuorati e ho visto una bella reazione. Non dimentichiamo che la prima occasione l’abbiamo avuta al 60esimo, ma alla fine siamo stati bravi a trovare la rete, contro una difesa piuttosto presente. La palla nei secondi 45 minuti è girata molto bene, loro non hanno più trovato continuità. Sono fiero di tutta la squadra, hanno corso tantissimo. Ripeto: il nostro obiettivo è salvarci il più presto possibile».

Uno dei protagonisti della serata è stato Akos Kecskes, autore dell'1-0... «L'importante erano i tre punti, averli ottenuti senza subire reti è ancora più bello. La palla nel primo tempo è girata troppo lenta, abbiamo sbagliato tanti passaggi. In seguito siamo saliti di tono e alla fine abbiamo vinto una gara fondamentale per tutti noi. Come ho vissuto la prima partita dopo tanti mesi di inattività? Direi bene, forse ho sofferto un po' negli ultimi 15 minuti, ma era inevitabile. Penso sia normale visto il lungo stop con cui siamo stati confrontati».

Ti-press (Davide Agosta)