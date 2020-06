Il Lugano sfida il suo passato, a Cornaredo arriva Celestini

Questa sera il Lugano ospiterà il Lucerna a Cornaredo, in occasione della 25esima giornata di Super League (ore 20.30).

Per il match casalingo contro gli svizzero centrali – il secondo ufficiale dopo il “lockdown” dovuto all'emergenza coronavirus – coach Murizio Jacobacci non potrà fare affidamento su capitan Sabbatini – espulso a Ginevra – e potrebbe anche fare a meno del nuovo arrivato Pavlovic. Il 32enne si allena infatti con il gruppo soltanto da questa settimana e il suo esordio con i bianconeri potrebbe di conseguenza slittare. Non sarà invece sicuramente della partita Rodriguez, il quale ha accusato un fastidio al polpaccio e ha dovuto alzare bandiera bianca.

I bianconeri occupano la settima posizione in classifica con 27 punti, cinque lunghezze in meno dello Zurigo sesto (32) e sette in meno rispetto agli avversari di giornata, che sono quinti (34). Le possibilità di ottenere un risultato positivo sono alte, anche perché nelle ultime cinque partite casalinghe stagionali il Lugano non ha mai perso. Di fronte ci sarà però una squadra ostica come il Lucerna dell'ex Fabio Celestini, che ricordiamo è reduce dall'importante successo ottenuto contro il Basilea (2-1). Gli svizzero centrali hanno così conquistato 16 punti negli ultimi sei incontri disputati e si trovano sicuramente in un ottimo stato di salute mentale.

Infine, per l'occasione, sugli spalti di Cornaredo saranno presenti, fra tifosi e addetti ai lavori, mille persone tutte di fede bianconera. «L'aiuto del pubblico sarà sicuramente positivo, anche se noi dobbiamo sempre scendere in campo per vincere», ha analizzato nella conferenza stampa di ieri coach Maurizio Jacobacci. «Turnover? Preferisco dare continuità al gioco e di conseguenza domani (oggi, ndr) non ci saranno tanti cambi».

Ti-press (Alessandro Crinari)