Scontro diretto nei bassifondi: il Chiasso perde a Sciaffusa

Il Chiasso non è riuscito ad accorciare il terreno in classifica in occasione del 25esimo turno di Challenge League. I rossoblù sono infatti stati sconfitti sul campo dello Sciaffusa con il punteggio di 2-1.

Per la formazione di casa è andato in rete Taipi il quale ha siglato una doppietta (67' e 82'), mentre per i ticinesi Rossini aveva trovato il momentaneo 1-1 al 71'.

Nella graduatoria i momò restano sempre in ultima posizione con 17 punti, nove lunghezze in meno dell'Aarau (26) - che deve però ancora scendere in campo - e dieci in meno rispetto agli avversari di giornata (27).