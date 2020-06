1000 persone a Cornaredo: premiati abbonati e sponsor

LUGANO - La decisione del Consiglio Federale di venerdì 19 giugno ha colto tutti di sorpresa, obbligando gli addetti ai lavori e quindi anche l’ufficio amministrativo di FC Lugano a rivedere in 48 ore quanto era ormai pianificato da settimane. Con grande soddisfazione, l’FC Lugano comunica di riuscire a premiare i propri abbonati e sponsor, garantendo loro di poter assistere (sempre che la situazione sanitaria rimanga stabile) al 50% delle partite rimanenti da qui al termine della stagione.

Ecco di seguito tutti i provvedimenti intrapresi e le indicazioni necessarie:

STADIO DI CORNAREDO

Lo stadio sarà suddiviso in 3 settori distinti che potranno ospitare un massimo di 300 persone l’uno:

-Tribuna Principale (accesso di fronte alla sede dei pompieri);

-Tribuna Monte Brè Nord (accesso di fronte al Cinestar);

-Tribuna Monte Brè Sud (accesso dai parcheggi a sud di Cornaredo, lato fiume).

Le zone nord e sud della Tribuna Monte Brè saranno delimitate da transenne al centro della tribuna.

ABBONATI PAGANTI

Gli abbonati paganti saranno suddivisi in due gruppi distinti.

GRUPPO A

Fanno parte del gruppo A:

-Gli abbonati paganti del Settore 2 e Settore 4 della tribuna principale. Essi accederanno allo stadio dalla normale entrata della tribuna principale.

-Gli abbonati paganti del Settore M, Q ed N della tribuna Monte Brè. Gli abbonati del Settore M, Q e N (fila da 1 a 8) dovranno accedere dall’entrata sud della tribuna Monte Brè.

-Gli abbonati del Settore N (fila da 9 a 15) dovranno accedere dall’entrata nord (Cinestar) della tribuna Monte Brè.

Il gruppo A:

Potrà assistere alle seguenti partite:

FC Lugano – FC Lucerna di mercoledì 24 giugno 2020 ore 20:30;

FC Lugano – FC San Gallo di giovedì 9 luglio 2020 ore 20:30;

FC Lugano – FC Zurigo di martedì 21 luglio 2020 ore 20:30.

GRUPPO B

Fanno parte del gruppo B:

-Gli abbonati paganti del Settore 1 e Settore 3 della tribuna principale. Essi accederanno allo stadio dalla normale entrata della tribuna principale.

- Gli abbonati paganti del Settore P, Spalti e Curva. Gli abbonati del Settore Spalti e Curva dovranno accedere dall’entrata sud della tribuna Monte Brè.

- Gli abbonati del Settore P dovranno accedere dall’entrata nord (Cinestar) della tribuna Monte Brè.

Il gruppo B:

Potrà assistere alle seguenti partite:

FC Lugano – FC Basilea di mercoledì 1 luglio 2020 ore 18:15;

FC Lugano – FC Thun di mercoledì 15 luglio 2020 ore 20:30;

FC Lugano – Servette FC di mercoledì 29 luglio 2020 ore 20:30.

Importante: gli abbonamenti con l’indicazione “sponsor” e “omaggio” non saranno validi, né saranno valide le tessere ASF o altri pass utilizzati durante la stagione.

SPONSOR

Gli sponsor saranno contattati singolarmente entro martedì sera (23 giugno 2020) dai nostri collaboratori per tutte le comunicazioni del caso. Il principio che applicheremo sarà simile a quanto adottato per gli abbonati, ma riceveranno dei biglietti per le singole partite e non potranno utilizzare gli abbonamenti. Per qualsiasi eventuale informazione è attivo il contatto marketing@fclugano.com.

MEDIA

Per i giornalisti vale quanto già previsto e comunicato in precedenza per il limite di 300 persone.

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

In tutti i settori i tifosi potranno sedersi liberamente, ma unicamente nei posti contrassegnati da un logo dell’FC Lugano ai fini dell’osservazione della distanza prevista dalle norme di prevenzione. Non vi sarà dunque corrispondenza tra il posto indicato sull’abbonamento ed il posto effettivamente occupato.

Chiunque vorrà accedere allo stadio dovrà presentare un modulo di autocertificazione debitamente compilato (esso sarà disponibile alle entrate ma per evitare lunghe code consigliamo caldamente di scaricarlo al seguente indirizzo web: fclugano.com/covid, di stamparlo e compilarlo). Lo stesso dovrà essere consegnato all’entrata dopo aver mostrato anche il proprio abbonamento e un documento d’identità.

In qualsiasi momento, anche in eventuali code all’ingresso dello stadio, alle buvettes (che saranno normalmente operative) e nei corridoi, va osservata la distanza di 1,5 metri dalle altre persone.

Come previsto dall’Ordinanza Covid-19 Situazione particolare, informiamo chiunque utilizzerà un titolo d’accesso per lo stadio di Cornaredo che l’utilizzo del citato titolo di accesso comporta l’accettazione del fatto che, su richiesta, i propri dati di contatto potranno essere trasmessi ai servizi cantonali competenti per l’identificazione e l’informazione delle persone sospette contagiate conformemente all’articolo 33 LEp. I dati possono essere utilizzati a tale scopo fino a 14 giorni dopo ogni singola partita.