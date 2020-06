Il Lugano lotta e stringe i denti: a Ginevra finisce 1-1

GINEVRA - Un punto per ripartire. Tornato in campo dopo una lunga attesa e quasi 4 mesi di stop forzato causa Covid-19, il Lugano - capace di soffrire - ha impattato 1-1 sul sempre ostico campo del Servette.

Erano tante le incognite alla vigilia del match, tra un ritmo partita da ritrovare, il calendario fitto e il caldo estivo che accompagnerà le squadre da qui a fine campionato.

Entrato in campo con ordine e una buona attitudine, nella prima parte della sfida il Lugano ha saputo farsi preferire, con un'occasionissima capitata sui piedi di Bottani dopo appena 40 secondi. Vivaci e propositivi, i bianconeri sono stati ripagati al 21', quando Gerndt si è presentato a tu per tu con Frick e lo ha trafitto con freddezza (assist di Janga dopo un'incertezza della difesa granata).

Con il passare dei minuti il Lugano ha però commesso l'errore di arretrare il proprio baricentro, lasciando via via il pallino del gioco ai ginevrini. E così, dopo aver rischiato grosso nella parte finale del primo tempo (intervento super di Baumann proprio allo scadere), nella ripresa è arrivato il meritato pareggio granata.

Al 61', dopo un'ottima incursione di Tasar, Yao ha infatti deviato il pallone alle spalle del portiere bianconero. In precedenza, in avvio di ripresa, da segnalare un episodio dubbio nell'area del Servette e due ripartenze non sfruttate dal Lugano.

Incassato il colpo dell'1-1 la truppa di Jacobacci ha rischiato di sbandare, con Kyei disinnescato da Baumann (ancora provvidenziale). Già costretto a stringere i denti, il Lugano si è poi ritrovato in 10 dal 68', quando capitan Sabbatini ha rimediato il secondo giallo per un duro intervento su Ondua.

Nell'ultima parte di gara, con il Servette all'assalto e il Lugano impegnato soprattutto a difendersi (da segnalare però una ghiotta doppia occasione per Maric) il risultato non è più cambiato. E così il Lugano riparte con un pareggio e sale a quota 27 punti in classifica, a +5 dallo Xamax (penultimo).

Nell'altra sfida del pomeriggio da sottolineare il ko del Basilea, piegato 2-1 dal Lucerna, a segno con Margiotta (23') ed Eleke (81'). Per i renani rete di Cabral all'86'.

SERVETTE - LUGANO 1-1 (0-1)

Reti: 21' Gerndt 0-1; 61' Yao (aut.) 1-1.

LUGANO. Baumann; Lavanchy; Maric; Daprelà, Yao; Covilo, Gerndt, Sabbatini, Custodio, Bottani; Janga.

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)