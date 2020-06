La sorella di CR7 attacca Sarri: «Come si fa a giocare così?»

TORINO - Zero gol segnati in 180'. È una Juve che fatica maledettamente a ripartire dopo la crisi legata al coronavirus. Anche ieri nella finale di Coppa Italia contro il Napoli, i bianconeri sono parsi in estrema difficoltà. Pure l'asso portoghese CR7 non è riuscito ad accendere l'interruttore della luce in casa Juve: l'ex Real ha così incassato per la prima volta in carriera due ko consecutivi in finale.

Elma, sorella del portoghese, ha voluto mostrare tutto il suo disappunto sui social punzecchiando e non poco l'allenatore juventino Sarri... "Cos'altro puoi fare... Questo è tutto ed è per questo che il mio tesoro da solo non fa miracoli... Non riesco a capire come giocare in questo modo, comunque... Testa in alto, di più non puoi fare mio Re".

keystone-sda.ch (ETTORE FERRARI)