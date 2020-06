Riecco il nostro calcio: a Ginevra il Lugano va subito a caccia di punti pesanti

LUGANO - Tante parole, tante polemiche, tante incertezze, tanti punti di domanda. Nelle ultime settimane il nostro calcio è stato al centro di diversi dibattiti, spesso anche accesi. C'è chi riteneva corretto fermarsi (il Lugano era tra queste squadre) e chi, invece, ha visto di buon occhio la ripresa del campionato. Ebbene alla fine ha vinto questo secondo gruppo di compagini e così sabato si tornerà a parlare di aspetti tecnici e tattici.

Ma a cosa stiamo andando incontro? Sicuramente a un calcio diverso. Vi è un protocollo ben preciso da rispettare, tutto per evitare qualsiasi tipo di rischio. Giocatori, allenatori e staff tecnici dovranno insomma mettersi in testa che alcune delle cose che si facevano prima in maniera disinvolta ora non sono più consentite. Ma sarà - almeno per il momento - soprattutto il calcio dominato dai meri aspetti economici e non certo quello che i tifosi amano, abituati ad andare allo stadio per cantare e sostenere la propria squadra del cuore. Tutto questo, si spera, tornerà nelle prossime settimane se non addirittura mesi. Per ora dovremo accontentarci di qualcosa di diverso. Le emozioni, quelle vere, torneremo a viverle quando il Covid-19 non sarà più una minaccia.

Sarà la partita di questa sera tra Young Boys e Zurigo (20.30) ad aprire le danze. Per ammirare il Lugano bisognerà attendere domenica, giorno in cui la formazione di Maurizio Jacobacci intraprenderà la lunga trasferta a Ginevra (16.00). Restano da giocare 13 turni, durante i quali Sabbatini e compagni cercheranno di staccare la salvezza. Attualmente i punti di vantaggio sugli ultimi due posti (occupati da Xamax e Thun) sono sette. Un cuscinetto che non autorizza la formazione sottocenerina a dormire sonni tranquilli. Il Lugano tornerà a disputare un match a Cornaredo mercoledì prossimo, in casa contro il Lucerna.

