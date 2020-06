Chiasso-Aarau: accesso consentito a 100 abbonati

CHIASSO - Il FC Chiasso ha stabilito le modalità di accesso allo Stadio Riva IV in occasione del primo match casalingo di Challenge League dopo la ripresa del torneo, in programma venerdì 26 giugno alle 18.15 contro FC Aarau.

In ottemperanza alle norme vigenti in materia di prevenzione da Covid-19, saranno ammessi ad assistere alla partita Chiasso-Aarau soltanto 100 abbonati, ritirando un coupon d’ingresso allo stadio presso l’ufficio cambi We Change di via Soldini 38, di fronte allo stadio.

Tale possibilità sarà esercitabile sino a venerdì 26 giugno alle 12 e fino ad esaurimento dei coupon disponibili. Gli abbonati interessati ad assistere al match sono pregati di presentarsi all’ufficio We Change con l’abbonamento valido per la stagione in corso e muniti di un documento di riconoscimento.