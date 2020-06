Il Bayern Monaco conquista il 30esimo campionato della sua storia

La 32esima giornata di Bundesliga ha decisamente sorriso al Bayern Monaco, capace di espugnare il campo del Werder Brema 1-0 e di vincere il campionato tedesco con due giornate d'anticipo. Il match-winner dell'incontro è stato il solito Lewandowski, il quale - al 43' - ha trascinato di fatto i bavaresi al 30esimo titolo della loro storia.

Nella serata di domani scenderà in campo anche il Borussia Dortmund, secondo in classifica, in casa contro il Magonza (ore 20.30). La truppa dell'elvetico Lucien Favre conta 66 punti - dieci lunghezze in meno del Bayern (76) con soltanto tre partite da giocare - e non può più di conseguenza raggiungere in vetta alla graduatoria gli eterni rivali. Insegue il Lipsia (62 punti) che giocherà in casa contro il Düsseldorf.

keystone-sda.ch / STR (Martin Meissner)