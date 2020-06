Il Lugano si leva il pensiero

LUGANO - Gli allenamenti stanno filando via senza intoppi e anche la prima amichevole è stata archiviata: il cammino del Lugano verso il nuovo inizio di campionato è fin qui stato lineare e positivo. Prima di incrociare il Servette, la prossima domenica, in casa bianconera si dovrà in ogni caso risolvere qualche problema: si dovrà sistemare la rosa. L’unica richiesta fatta da Maurizio Jacobacci riguardava la posizione dei difensori Yao e Daprelà, entrambi in scadenza ed entrambi - assolutamente - da regolarizzare. Per averli in campo con la testa sgombra. E questo farà la società, pronta in settimana a ufficializzare i nuovi accordi. Il 24enne ivoriano si accorderà con il presidente Renzetti per rimanere a Cornaredo fino al termine della corrente stagione. Il 29enne zurighese è invece pronto a sottoscrivere un contratto più lungo, che lo legherà al club ticinese ben oltre questa estate.

Nella speranza di rinforzare il gruppo che deve ancora conquistare la salvezza in Super League, tenendo conto del contingente e degli infortunati, il Lugano procederà poi all’ingaggio di almeno due tra Joël Untersee, Jefferson Nascimento e Daniel Pavlovic. Anche queste firme arriveranno entro il prossimo weekend. Poi i pensieri di tutti si sposteranno al campo.

Ti-press (Alessandro Crinari)