Gattuso si commuove: «Dedico questa vittoria a mia sorella»

Qualche ora fa il Napoli ha staccato il pass per la finalissima di Coppa Italia, grazie all'1-1 ottenuto contro l'inter nel ritorno del penultimo atto di questa competizione (all'andata finì 1-0 per i partenopei).

Per il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso si è sicuramente trattato di un passaggio del turno dal sapore particolare, vista la tragica scomparsa di sua sorella avvenuta soltanto qualche giorno fa. «Voglio ringraziare il mondo del calcio e tutti coloro che sono stati vicini a me e alla mia famiglia», ha dichiarato un commosso Gattuso al termine dell'incontro a "Rai Sport". «È stata dura e dedico questa vittoria ai miei genitori e a mia sorella, visto che eravamo molto legati. Per quanto riguarda la partita abbiamo preso un gol da polli, non è un errore di Ospina, ma di posizione della prima linea. La squadra si è comunque comportata bene e siamo ripartiti da dove avevamo finito 95 giorni fa. La Juventus? Affronteremo una squadra abituata a vincere e piena di grandi campioni, ma possiamo giocarcela».

