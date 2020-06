«Leo è il miglior giocatore della storia»

BARCELLONA - Ancora 37 anni di contratto. Tanto, se fosse un dirigente del Barcellona, Samuel Eto’o offrirebbe a Leo Messi. Rapito dalla sua classe e dai suoi colpi, l’ex campione camerunense stenderebbe un tappeto rosso davanti all’argentino, che vorrebbe poter applaudire ancora per molto, molto, tempo.

«Per me Leo deve giocare fino a 70 anni, in modo che si possa avere l’opportunità di continuare a guardarlo - ha raccontato Eto’o a Marca - Messi è il miglior giocatore di calcio al mondo e, in generale, della storia. Ogni club vorrebbe poter contare su di lui, anche se non può più correre come un 25enne. Il Barcellona deve costruirgli attorno la migliore squadra possibile, così continueremo a divertirci».

keystone-sda.ch (MIGUEL RUIZ / FC BARCELONA HANDO)