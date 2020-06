Il nuovo calcio riparte. Ma come?

LUGANO - Ancora una settimana e Super e Challenge League torneranno a essere una consuetudine per gli appassionati. Ma che campionato ritroveremo dopo tre mesi di stop? O meglio, che campionato potremo gustare, dopo una pausa tanto lunga?

La Swiss Football League ha reso noto che nelle prossime, intensissime, settimane di calcio andranno seguite alcune banali ma fondamentali regole comportamentali. In ogni impianto sarà per esempio permessa la presenza di massimo 300 persone. E queste dovranno occupare solo i posti loro destinati. Indossare la mascherina sarà obbligatorio solo nei locali chiusi come spogliatoi, servizi igienici o stanze dell’antidoping. Per il resto non ci sono imposizioni, ma solo consigli, come quello di utilizzare tali dispositivi sul bus.

Qualora un giocatore dovesse essere infettato, dovrà essere posto in isolamento e il club dovrà segnalare il caso alla SFL. La positività al coronavirus dovrà poi essere resa pubblica tramite comunicato stampa, il tutto proteggendo però l’anonimato del ragazzo.

Dei 300 presenti a una sfida un centinaio, tenendo conto del numero di calciatori e addetti ai lavori delle due squadre, potrebbero essere dei tifosi. Non tutte le società hanno in ogni caso mostrato interesse a gestire i posti “rimanenti” permettendo ai loro supporter di seguire il match. YB e Zurigo, per esempio, non permetteranno ad alcun fan di entrare nel loro impianto. Il Basilea sta pensando a un sorteggio per “scegliere” i fortunati. Altri, come Lugano, Sion, San Gallo e Lucerna potrebbero invece aprire agli appassionati.

keystone-sda.ch / STR (Martin Meissner)