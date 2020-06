Sgambata per chiarirsi le idee

LUGANO - Senza Sabbatini, assente per motivi personali, Holender, Obexer, Sulmoni e Aratore, il Lugano ha sostenuto l’ultimo allenamento prima dell’amichevole di sabato di Altdorf contro il Grasshopper, prima della prova generale in vista del nuovo debutto in campionato della prossima settimana.

Alla Schützenmatte (ore 16), a porte chiuse, bianconeri e Cavallette si sfideranno in un match atipico da 120’, con due intervalli brevi (al 30’ e al 90’) e uno lungo (al 60’). Mister Jacobacci approfitterà dell’appuntamento per testare i suoi ragazzi e quelli che potrebbero essere inseriti in rosa. Joël Untersee e Jefferson Nascimento, nello specifico. Non dovrebbe invece essere schierato Daniel Pavlovic.

keystone-sda.ch/ (ALEXANDRA WEY)