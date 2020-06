Nuovo acquisto per i rossoblù

CHIASSO - Il Chiasso 2020/21 comincia a prendere forma. Il primo volto nuovo in rossoblù è Mathis Magnin, difensore centrale in arrivo - in prestito - dal Servette. Nativo di Ginevra e classe 2001, il neo acquisto ha vestito anche la maglia delle Nazionali giovanili.

Di seguito il comunicato della società rossoblù:

“FC Chiasso comunica di aver concluso l’accordo con il Servette per il prestito del difensore centrale Mathis Magnin, a partire dalla prossima stagione 2020/21.

È il primo tassello per la squadra che affronterà la prossima edizione di Challenge League: Magnin, 18 anni, in forza al Servette Under 21, già nazionale Under 20, è un prospetto di grande talento che sposa la linea del club di puntare sui giovani.

Per meglio prepararsi e ambientarsi in vista della prossima stagione, Mathis inizierà ad allenarsi con la squadra rossoblù già da subito.”

Ti-press (Pablo Gianinazzi)