Licenza UEFA per il Lugano

LUGANO - Il Lugano può sorridere. Prolungate automaticamente quelle nazionali, i bianconeri hanno reso noto di aver ottenuto la licenza europea per il quinto anno di fila.

Ecco il comunicato del club bianconero:

La direzione dell’FC Lugano annuncia orgogliosa l’ottenimento della licenza I (licenza UEFA) in prima istanza, e questo per il quinto anno su cinque dal ritorno in Super League.

Come noto le licenze nazionali sono state de facto prolungate automaticamente anche per la stagione 2020-2021 durante la scorsa assemblea generale della SFL del 29 maggio 2020. La procedura per l’ottenimento della licenza UEFA segue invece criteri più rigidi, soprattutto in materia di assenza di debiti scaduti aperti versi altri club, verso il personale e verso le assicurazioni sociali.

Questo risultato denota nuovamente la serietà della proprietà e della dirigenza della società bianconera, che si appresta ora ad affrontare un’estate intensissima e che, oggi più che mai, necessità di sostegno e solidarietà da parte dei propri fedeli tifosi e dei propri affezionati sponsor.