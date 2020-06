Lugano: Obexer ai box, interesse per Pavlovic?

LUGANO - Il Lugano, per la ripresa del campionato e sino a fine stagione, dovrà fare a meno di Linus Obexer. Il difensore 22enne, stando a quanto riportato da David Barras (Digital Content Manager presso la SFL), si è fratturato un metatarso in allenamento e finirà sotto i ferri. Obexer dovrà stare ai box per alcuni mesi.

Nel frattempo, per sopperire alla sua assenza, i bianconeri starebbero pensando a Daniel Pavlovic. Il 32enne, fermo dalla scorsa estate, nelle ultime stagioni aveva militato in Italia indossando le maglie di Frosinone, Sampdoria, Crotone e Perugia. In Svizzera ha già giocato per Sciaffusa e GC.