«Ridurmi il salario del 30%? Sono un padre di famiglia»

L'Olympique Marsiglia è una di quelle squadre che sta soffrendo di più le conseguenze del coronavirus. La situazione finanziaria non è infatti delle più rosee e già all'inizio dell'anno la formazione francese di Ligue 1 aveva fatto registrare una perdita di 91 milioni di euro, rispetto all'esercizio della stagione precedente.

Per questo motivo i vertici del club marsigliese stanno attualmente cercando di negoziare una riduzione del salario con i giocatori più remunerati della squadra. Fra questi c'è anche Dimitri Payet che, stando alle stime, percepisce all'incirca 500'000 euro al mese. «Ridurmi lo stipendio del 30%? Tutti hanno avuto la loro opinione su questo argomento e la mia posizione era già chiara prima. Sono un giocatore, ma prima di tutto un padre di famiglia e come ogni persona ho delle spese importanti, così come degli impegni da onorare», ha dichiarato l'attaccante 33enne a "Le Journal de l'Île de la Réunion". «Il mio compito è quello di difendere i miei interessi e quelli della mia famiglia, senza mettere però in pericolo il club, tutti sanno quanto sono legato alla squadra».





Keystone, archivio