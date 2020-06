Balotelli non ci sta: «Non mi alleno? Non pensavo di essere invisibile»

Mario Balotelli continua a fare notizia. Nella giornata di ieri - domenica 31 maggio - l'attaccante italiano si è sfogato sul suo profilo Instagram, dopo le polemiche scaturite a proposito delle sue presunte assenze agli allenamenti del Brescia.

«Ma come fate a scrivere che non mi alleno al campo? Ci sono i giornalisti al centro a tutti i miei allenamenti, ovviamente muniti di telecamere. Gli allenamenti sono due al giorno, quasi tutti i giorni! Come si fa a negare l'evidenza? Non pensavo di essere un fantasma invisibile ai teleobiettivi. Al momento giusto spiegherò per filo e per segno TUTTO e capirete».

keystone-sda.ch (SIMONE VENEZIA)