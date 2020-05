Colpo Xamax: ecco i "licenziati" Djourou e Kouassi

Il Neuchâtel Xamax non ha perso tempo e - in vista della ripresa della Super League (20 giugno) - si è assicurato i servigi di Xavier Kouassi e Johan Djourou.

Ricordiamo che i due giocatori erano stati licenziati dal Sion all'inizio dell'emergenza coronavirus - per non aver accettato la disoccupazione parziale - e potranno essere schierati in campo senza problemi da Joel Magnin durante la prossima partita. Una delle regole della SFL autorizza infatti un giocatore che ha perso il proprio lavoro a causa della pandemia, a terminare il campionato in un'altra squadra.

Kouassi e Djourou, che hanno rispettivamente 30 e 33 anni, sono due acquisti di assoluto valore. Nella sua carriera il centrocampista ivoriano ha disputato più di 200 incontri in Svizzera con Servette e Sion, mentre il difensore elvetico può vantare 76 presenze con la Nazionale e ha finora difeso i colori di Arsenal e Birmingham in Premier League, Hannover e Amburgo in Bundesliga, Antalyaspor in Turchia e SPAL in Italia.

