Primo allenamento post-emergenza sanitaria per i bianconeri

LUGANO - La normalità è ancora lontana. Per provare ad avvicinarla e, per levarsi di dosso un po’ di ruggine - e un po' di paura - in vista di una possibile ripartenza, il Lugano è in ogni caso tornato in campo. Il gruppo bianconero di Maurizio Jacobacci ha infatti sostenuto lunedì mattina il primo allenamento post-emergenza sanitaria.

Tra mille precauzioni, mascherine, distanze da rispettare e temperature da misurare, sul rettangolo verde si è mosso un gruppo numeroso, anche se incompleto. Oltre al giocatore contagiato e a quello in quarantena, non erano infatti presenti Sasere, rimasto bloccato in Nigeria per l’assenza di voli internazionali (almeno per altre due settimane), né Sulmoni, ancora convalescente dopo l’operazione recentemente subita.