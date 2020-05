Lotito accusa: «Juve-Inter? Quella partita l'avete vista». Scatta un'indagine della Procura federale

Con la sua Lazio in lotta per lo scudetto prima dello stop forzato a causa dell'emergenza Covid-19, Claudio Lotito in questi mesi è finito spesso sotto i riflettori per le sue dichiarazioni (anche forti) "pro-ripresa" del campionato. Con la Serie A che questa settimana potrebbe davvero ricevere il via libera per la ripartenza da metà giugno, il patron biancoceleste ha lasciato il segno con parole taglienti che hanno già fatto scattare un'indagine da parte della Procura federale.

«Quella partita l'avete vista...», ha detto Lotito riferendosi a Juve-Inter, match vinto 2-0 dai bianconeri proprio prima dello stop del campionato.

Le parole allusive sono state pronunciate dal presidente in un’intervista a “Repubblica”. Ora, non potendo restare indifferente di fronte a queste “accuse”, la Procura federale ha aperto un’indagine. Come riferito da “Il Tempo”, Lotito è stato subito convocato per fornire chiarimenti e approfondire i suoi eventuali sospetti sulla sfida disputata l'8 marzo.

Se Lotito dovesse fornire informazioni tali da mettere in discussione la regolarità di Juve-Inter, a quel punto la Procura federale dovrebbe aprire un'indagine per illecito sportivo. In caso contrario il presidente della Lazio verrebbe molto probabilmente deferito per dichiarazioni gravi e lesive.