La Bundesliga è ripartita, Schönwetter: «Calcio ottimo veicolo per tornare alla normalità...»

LOCARNO - Con tutte le precauzioni del caso la Bundesliga è ripartita facendo da locomotiva per molti altri campionati europei che - nelle prossime settimane - decideranno di fare altrettanto. La ripartenza del calcio? Un segnale incoraggiante dopo settimane assai complicate sotto tutti i punti di vista.

«Ha fatto bene al popolo tedesco, ma non solo - le parole del bavarese DOC Paul Schönwetter - Ho letto che nel weekend tante persone erano incollate alla TV per seguire finalmente una partita di calcio. Forse la ripresa ha fatto sentire alcune persone un po' meno sole, dopo settimane di solitudine. Un aspetto positivo che mi piace sottolineare è quello degli assembramenti all'esterno degli stadi: questi non ci sono stati e qui va fatto un plauso al popolo tedesco, che non ha sottovalutato il problema. La gente ha bisogno di tornare alla vecchia vita e il calcio può essere un ottimo veicolo».

Una quarantena molto... attiva per l'ex allenatore di tutte e quattro le principali squadre del nostro Cantone. «Non lascio mai il Ticino, se non per andare in vacanza in Costa Azzurra. In questo periodo ho continuato a svolgere le mie attività di volontariato, aiutando le persone con problemi motori. Nelle ultime settimane sono stato addirittura più impegnato di prima, diciamo che non ho sofferto di solitudine. Essere a stretto contatto con queste persone mi dà tanto, chissà che tra qualche anno non sarò io ad aver bisogno di aiuto. Ho visto tanto, scoperto malattie che prima non conoscevo. A volte leggi molta sofferenza negli occhi della gente, ma sono attività che sotto il profilo umano ti danno tantissimo».

Torniamo al calcio: il pallone elvetico tornerà a rotolare? «Sono piuttosto i dirigenti che nutrono dei dubbi. I diritti TV in Svizzera sono meno corposi rispetto ad altri campionati: alla luce di ciò posso capire le società che abdicano. D'altra parte scendere in campo senza pubblico non è mai stimolante, ma per un giocatore è meglio giocare che stare fermo».

Chi vincerà la Bundesliga? «Da bavarese tifo Bayern Monaco, ma non mi dispiacerebbe se il titolo una volta andasse a qualcun altro. La struttura del Bayern oggigiorno è esemplare e da esempio per tutti. Per questo penso sia difficile fermare lo strapotere di questa società».

La panchina non manca affatto a Schönwetter... «Non tantissimo. Dopo la fine che ha fatto il Locarno mi è passata la voglia di allenare. Attualmente sono responsabile della formazione per la zona del Locarnese. È un lavoro impegnativo, ma al tempo stesso molto stimolante. Il mio supervisore è Livio Bordoli, persona che stimo tantissimo e sempre pronta ad aiutarti 24 ore al giorno».