Ripresa e polemiche: «Non puoi abbracciarti, poi ti saltano addosso»

Se la ripresa della Bundesliga è stata interpretata come un segnale di speranza dopo mesi in cui anche tutto lo sport era finito nelle grinfie della pandemia, non mancano alcune polemiche per quanto visto in campo.

Il rigido protocollo esclude abbracci tra compagni di squadra ed esultanze - al massimo ci si può toccare con i gomiti o con un piede -, ma tra avversari è ovviamente impossibile vietare i contatti. Da buon attaccante il colombiano Radamel Falcao - attualmente al Galatasaray - ha colto l'assist offerto dai primi match in Germania per esprimere su Twitter le sue perplessità.

«Vedendo il ritorno del calcio, mi chiedo: c’è un motivo tecnico per cui l’abbraccio non è permesso dopo i gol? Durante la partita siamo in costante contatto. A ogni calcio d’angolo ci sono i difensori che ti saltano addosso. E in barriera stanno tutti attaccati».

Difficile dare torto a Falcao, che apre una piccola crepa nel protocollo e rilancia il dibattito... con nuove polemiche che si potrebbero facilmente alimentare.

