Serie A: si riparte il 13 giugno?

ROMA - Dopo tante discussioni, conferme e smentite, ecco che finalmente la Serie A sembra essere arrivata a una soluzione: l'assemblea di Lega ha infatti proposto il 13 giugno come giorno della (ri)partenza del campionato.

L'obiettivo è quello di chiudere la stagione entro il 2 agosto per poi dare spazio alle coppe europee. Nel fitto programma stilato (non ancora ufficiale) c'è spazio anche per il ritorno delle semifinali e la finale di Coppa Italia.

È pure stato dato il via libero definitivo per la ripartenza degli allenamenti di gruppo, fissata per il prossimo lunedì.