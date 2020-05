Lambert: attacco a Balotelli

LIVERPOOL - "Era da prendere a schiaffi. È una persona negativa, senza alcun rispetto per il gruppo". Questo aveva detto negli scorsi giorni Giorgio Chiellini all'indirizzo di Mario Balotelli. Proprio oggi i due compagni di nazionale si sono chiariti.

Ma per l'attaccante i giudizi negativi nei suoi confronti non sono finiti. L'ultimo - in ordine di tempo - è arrivato da Rickie Lambert, suo ex compagno al Liverpool nella stagione 2014-15.

«L'allenatore Brendan Rodgers ha comprato l'attaccante italiano e lo ha fatto giocare al mio posto e questo mi ha fatto riflettere - le parole dell'oggi 38enne a "Bristol Sport" - Non riuscivo a capire il perché visto che il modo in cui si allenava era vergognoso. Fuori dal campo era una persona amabile ma il suo atteggiamento sul lavoro non era buono».

Insomma il minimo che si possa dire è che quello attuale non sembra per nulla un buon momento per Supermario...

Keystone