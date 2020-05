Ibra & Milan: «Futuro in Svezia? È probabile»

Dopo essersi costantemente allenato con l'Hammarby nelle ultime settimane, Zlatan Ibrahimovic rientrerà a Milano nella giornata odierna, lunedì 11 maggio.

Il gigante svedese è dunque pronto ad aiutare i suoi compagni rossoneri, ma prima di allenarsi con la squadra dovrà andare in isolamento per 14 giorni, come disposto dal Governo per chi rientra in Italia dall'estero.

Intanto l'Hammarby, società svedese di cui Ibrahimovic è socio, lo chiama per un futuro ancora insieme: «Ibra da noi? È probabile, ma soltanto lui lo sa», è intervenuto proprio il direttore sportivo della squadra Jesper Jansson a "Expressen". «Non ha ancora commentato questa situazione e sicuramente non devo di certo dirgli che lo vogliamo. Ho però capito come ragiona e sono convinto che non dirà niente fino al momento in cui sarà sicuro al cento per cento».

Keystone/archivio