Non solo la denuncia: Jovic si fa male in casa, out diverse settimane

MADRID - Non è propriamente un momento positivo per Luka Jovic. L'attaccante del Real ha subito una frattura extra-articolare all'osso del calcagno del piede destro, mentre si stava allenando in casa. Lo stop sarà di circa due mesi.

L'infortunio arriva qualche settimana dopo un episodio extra-sportivo che aveva fatto andare su tutte le furie i blancos. Il 22enne aveva infatti infranto la quarantena per festeggiare il compleanno della sua ragazza Sofija Milosevic.

Il giocatore era stato denunciato dalle forze dell'ordine serbe per non aver rispettato l'isolamento di 14 giorni, obbligatorio per chi proviene da un paese colpito dalla pandemia.

Keystone (archivio)