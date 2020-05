La Serie A trema: sei positivi alla Fiorentina, quattro alla Sampdoria (di cui una ricaduta)

FIRENZE/GENOVA - Se in Germania si sta preparando la ripresa della Bundesliga - prevista per il prossimo 16 maggio - in Italia regna ancora tantissima incertezza. Nelle ultime ore, infatti, sono emersi nuovi casi di coronavirus, che vanno ad aumentare ancor di più i dubbi in merito a un'eventuale ripresa del campionato.

In un primo momento era stata la Fiorentina a rendere nota la positività di tre atleti e tre membri dello staff tecnico-sanitario.

In seguito un'altra mazzata per il calcio italiano è arrivata dalla Sampdoria, la quale ha annunciato che sono emerse tre nuove positività al virus e addirittura un ritorno di positività.

I diretti interessati - come da protocollo - sono già stati posti in quarantena.