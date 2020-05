Controlli a tappeto per il Covid-19: tre membri del Colonia positivi

La Bundesliga si augura di poter ricominciare nel mese di maggio il campionato, ma intanto tre membri del Colonia sono stati testati positivi al tampone per il coronavirus durante i controlli a tappeto. I tre soggetti - stando ai media locali, due calciatori e un membro dello staff tecnico - sono stati posti in quarantena per due settimane.

«La squadra, così come lo staff tecnico e i membri della società del Colonia sono stati testati nella giornata di giovedì per il Covid-19. Tre persone sono risultate positive e sono tutte asintomatiche(...)», si può leggere sulla pagina Twitter del club (vedi in fondo al testo).

La società ha inoltre indicato che non confermerà i nomi delle tre persone contagiate.