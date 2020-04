«Stupore ed entusiasmo. Covid-19? Chiudiamo qui la stagione»

Il Chiasso è salvo. Vada come vada, anche nel caso di un’eventuale ripresa dei campionati professionistici, i momò sono già certi di mantenere il proprio posto in Challenge. Con la decisione dell’ASF di annullare tutti i tornei dalla Promotion League in giù, dalla Lega cadetta nessuno verrà retrocesso.

Sicuramente una buona notizia per i rossoblù, in questo momento pieno di incertezze legate all’emergenza Covid-19. «Abbiamo accolto la notizia con entusiasmo e stupore, perché è arrivata in maniera inaspettata - interviene Nicola Bignotti, dg del Chiasso - Noi stavamo pianificando come riprendere gli allenamenti, nel caso la SFL decidesse davvero di far ripartire questa stagione».

A questo proposito quali sono i prossimi passi?

«I club di Super League hanno avuto oggi una riunione oggi, che però non ha prodotto verdetti definitivi. Noi di Challenge ne parleremo lunedì mattina».

Un ritorno in campo vedrebbe match a porte chiuse e parecchi costi per i club.

«La ripresa sarebbe vincolata a rigidi protocolli sanitari e bisognerebbe anche capire quali sono. Ci sarebbero sicuramente dei costi a fronte di pochissimi ricavi. O addirittura nessuno...».

Il Lugano ha fatto capire la sua posizione. Anche il Chiasso preferirebbe chiuderla qui?

«Sarebbe la cosa più logica. Scrivere la parola fine e iniziare a pianificare la prossima stagione. Ricominciare vorrebbe dire ritrovarsi di corsa e con tante incognite, andando a condizionare anche il prossimo campionato. Si potrebbero invece programmare con calma le prossime mosse e, considerando che almeno sino ad agosto sono previste le porte chiuse, posticipare anche l'inizio del prossimo. Se pensiamo anche ai contratti - quelli in scadenza al 30 giugno - non mancano i dubbi».

Torniamo infine sulla notizia della salvezza. In classifica - con le posizioni ormai congelate da inizio marzo - il Chiasso è ultimo a -7 dallo Sciaffusa. Oggi, presumibilmente, i fans momò hanno comunque tirato un sospiro di sollievo...

«Noi dello staff eravamo tutti fiduciosi di poterci salvare anche sul campo, anche se questa pausa aveva stravolto un po’ tutto. Ora vediamo cosa decide la SFL e come continuare la stagione. In ogni caso credo che oggi sia una bella giornata sia per noi che per i nostri sostenitori».

