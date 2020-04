«Quando in Italia e in Europa mi vedono prima di tutto mi dicono: "Mi hai fatto piangere"»

ROMA - Che tra Francesco Totti e Luciano Spalletti non corresse buon sangue è ormai cosa nota. E la bandiera giallorossa non ha fatto altro che confermare il rapporto poco idilliaco con il 61enne.

In una diretta Instagram, il comico Giorgio Panariello ha chiesto a Totti di chiudere per un attimo gli occhi e d' immaginarsi una quarantena in compagnia di Spalletti... La sua risposta? "No no, li riapro subito, sto tanto bene così".

Nel corso della diretta il simbolo della città di Roma è poi tornato sul toccante (per usare un eufemismo) giorno in cui ha salutato la sua gente, congedandosi dal calcio... «È stato un giorno negativo ma anche positivo. È vero, ho lasciato il calcio. Però, dall'altra parte, ho capito l'amore della gente nei miei confronti. In Italia ma anche in Europa, quando mi vedono, prima di tutto mi dicono: "Mi hai fatto piangere».

Durante lo "spettacolo social" è intervenuto anche il numero 1 del tennis Novak Djokovic con un laconico "Grande Totti".

Keystone (archivio)