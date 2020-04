I club sono tutti d'accordo: "Ricominciamo!"

ROMA - Tutti d'accordo: i 20 club di Serie A vogliono ripartire, portando a termine il campionato 2019-20. L’Assemblea della Lega - riunitasi in mattinata in videoconferenza - ha dunque confermato che c'è la volontà di giocare: tutte le società hanno votato "sì".

Ora il pallone è tra i piedi del Governo, che dovrà studiare un piano per far sì che il campionato possa ripartire in piena sicurezza.

"La ripresa dell'attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2 - si legge nel comunicato della Lega - come già evidenziato in passato, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc, nonchè in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori".