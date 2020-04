«Avevo paura dei cani... Di Canio abbaiò per scherzo e mi infortunai per lo spavento»

Gaby Mudingayi - centrocampista della Lazio dal 2005 al 2008 - ha raccontato un aneddoto relativo al suo "soggiorno" nella Capitale, riguardante uno degli uomini simboli della squadra dell'epoca: Paolo Di Canio.

Il curioso episodio costò all'ex calciatore belga un infortunio involontario, poiché uno scherzo dell'italiano gli provocò uno stiramento... «Io ho paura dei cani e Di Canio lo sapeva», ha raccontato Mudingayi. «A qualche giorno dal nostro primo derby aveva invitato tutti i nuovi arrivati a casa sua, fra cui Belleri, Tare, e Behrami. Quando siamo entrati c’era il suo cane, un Rottweiler, legato in giardino. Ha cominciato ad abbaiare e chiaramente mi sono spaventato. Volevo quindi entrare in casa velocemente, ma gli altri andavano piano(...). A quel punto è arrivato Di Canio da dietro, io non l’ho visto e ha fatto finta di ‘abbaiare’, stringendomi. Ho iniziato a urlare "mi ha morso il cane, mi ha morso il cane", quasi piangevo. Invece era Di Canio che mi faceva uno scherzo e per lo spavento mi sono stirato. Sono stato fuori un mese…».