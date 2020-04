Dopo tre mesi i giocatori del Wuhan Zall tornano a casa

WUHAN - Nella giornata di sabato 18 aprile i giocatori del Wuhan Zall - compagine del massimo campionato cinese, la Chinese Super League - sono finalmente tornati a casa dopo più di tre mesi trascorsi lontani dalle loro famiglie.

L'emergenza legata al coronavirus aveva infatti costretto la squadra a trascorrere 104 giorni - ovvero dallo scorso 2 gennaio - fuori da Wuhan, epicentro della pandemia. Ricordiamo che la formazione cinese era partita alla volta della Spagna per preparare la stagione (che sarebbe dovuta iniziare il 22 febbraio), dopodiché - impossibilitata a rientrare alla base a causa del blocco totale della città - il 16 marzo è riuscita ad atterrare a Shenzen.

Il club ha infine annunciato che la ripresa degli allenamenti, agli ordini del coach spagnolo José Gonzalez, è in programma per mercoledì.

