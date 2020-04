«Faccio 500 addominali ogni giorno. Se le avessi fatte prima...»

L'ex attaccante Antonio Cassano ha raccontato come trascorre il suo tempo in questo momento in cui la popolazione italiana è costretta a stare in casa, a causa dell'emergenza legata al coronavirus.

«Faccio 500 addominali, un'ora di tapis roulant e altri esercizi tutti i giorni», è intervenuto in diretta "live" proprio il barese. «Adesso capisco il valore del duro lavoro, ma avrei dovuto farlo vent'anni fa(...). Futuro? Non farò mai l'allenatore, ma il mio modulo di gioco prediletto è il 3-3-1-3 del Cile di Bielsa(...). Capello? L'ho sentito spesso in questi giorni di isolamento. Gli ho fatto dannare l'anima ma è uno dei pochi nel calcio a cui voglio davvero bene».