Hazard rischia di ricascarci: «Non è facile mangiare poco in quarantena»

MADRID - La scorsa estate, l’acquisto di Eden Hazard da parte del Real Madrid per oltre 100 milioni (non proprio due spiccioli quelli versati al Chelsea), era stato accompagnato da ironia e seguito da foto che avevano fatto il giro del mondo attraverso il web. Il fantasista belga, dopo le vacanze estive, si era presentato con almeno 5 kg di troppo al grande giorno della presentazione.

Passata la bufera e recuperata una condizione accettabile, lo stesso giocatore aveva ammesso l'evidenza. «Non posso nasconderlo, sono arrivato al Real in sovrappeso - aveva confermato - Quando sono in vacanza, sono in vacanza... e questa estate ho messo su cinque chili. Sono uno di quelli che ingrassa molto velocemente».

Ora, in questo periodo di quarantena e ancora alle prese con il recupero da un infortunio, Hazard rischia seriamente di "ricascarci". «Lavoro ancora molto con il Physio online perché non può più venire e deve rimanere a casa - ha spiegato in un'intervista a "RTFB" - Lavoro per rafforzare la caviglia».

Poi, il tasto dolente... «Alimentazione? Per me è molto complicato. Provo a non mangiare troppo e cerco di non andare in dispensa per i muffin... ma non è facile. Non è semplice mangiare poco in quarantena, ma faccio quel che posso».