...e se CR7 tornasse al Real?

MADRID - Cristiano Ronaldo ha scritto la storia del Real Madrid, vincendo quasi tutto nei nove anni di permanenza al Bernabeu. Quattro volte la sempre ambitissima Champions League e due volte la Liga, realizzando la bellezza di 450 reti.

C'è chi è convinto che l'asso della Juve, trasferitosi a Torino nell'estate del 2018, non abbia mai detto addio al Real. Tra questi c'è il difensore della nazionale portoghese José Fonte, compagno di CR7, che a Sport Talk si è espresso così... «So che ama la città di Madrid, questo è certo. È chiaro che ami pure il suo ex club, è uno dei più grandi del mondo, se non il più grande. Ha lasciato molti amici a Madrid e anche la porta aperta a un suo ritorno. Quindi non sarei sorpreso se dovesse tornare in maglia Real Madrid».

Keystone