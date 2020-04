«I giocatori devono allenarsi: è lavoro, non divertimento»

Nessun passo indietro, la Lazio rilancia e lo fa per bocca del patron Claudio Lotito, da sempre nella schiera di chi vorrebbe tornare in campo il prima possibile. Se la scorsa settimana era toccato ad Igli Tare («La stagione va finita anche per rispetto dei morti»), oggi è tornato alla carica il numero 1 del club.

«Nessuno vuole prendere sotto gamba la salute dei cittadini e non si tratta di una questione ludica, ma di attività lavorativa - ha esordito a “Lazio Style Radio” il presidente dei biancocelesti - Il calciatore è dotato di una condizione fisica diversa rispetto alla media e viene sottoposto h24 a controlli medici, potrebbe quindi allenarsi senza mettere a repentaglio la salute propria e delle persone accanto a lui».

Insomma in casa Lazio si spinge per tornare ad allenarsi. «Stiamo parlando di calciatori che, se fermati per 2-3 mesi, subiscono un trauma perché perdono la condizione. Quindi se ci sono tutte le condizioni ideali non c'è alcun rischio di contatto e di contagio. Il Centro Sportivo di Formello è dotato di tutti i comfort e mezzi di sanificazione».

Intanto però, le disposizioni governative in atto, non danno spazio a questi ragionamenti. «Siamo in possesso da oltre un mese di mascherine, guanti e occhiali perché già in uso per le attività ordinarie. Non capisco il motivo per cui non continuare gli allenamenti. Noi rispetteremo tutte le regole, ma non capisco il motivo».