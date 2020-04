Tutto dovrà finire entro il 3 agosto

NYON - C'è una data limite, entro la quale bisognerà chiudere i campionati nazionali e le coppe europee. Il presidente Uefa Aleksander Ceferin - nel corso di un'intervista concessa a Zdf - ha infatti indicato che non si potrà andare oltre il 3 agosto.

Lo stesso Ceferin - che non ha escluso la possibilità di un cambio di formula per le coppe europee - ha pure riconosciuto come esista la possibilità che non si ricominci a giocare del tutto: dipenderà dalle decisioni che prenderanno i governi di ogni paese.

Keystone