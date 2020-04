Incidente hot per il difensore svizzero

NORWICH - La quarantena porta con se una buona dose di noia. Se poi devi farla passare in un posto come Norwich – città non certo nota per i panorami e il bel clima – ecco che trovare un passatempo diventa quasi un obbligo. Ed è proprio quello che ha fatto Timm Klose il quale, tra una videochiamata e un po' di allenamento, ha deciso di fare un tour su Pornhub.

Niente di male, fatti suoi. Il 31enne rossocrociato ha tuttavia attirato su di se l'attenzione del sonnacchioso universo dei tifosi pallonari inquadrando – per sbaglio – la pagina del noto sito pornografico in una delle sue Instagram stories. E da quel momento, per i suoi hobby bollenti più che per le sue gesta con la maglia del club britannico o con quella Nazionale di Vlado Petkovic, il difensore è diventato l'involontario nuovo idolo della rete. Tra uno sberleffo e un rimbrotto...

Instagram