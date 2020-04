Champions ed Europa League a luglio e agosto

NYON - Sembra delinearsi il futuro prossimo del calcio europeo.

Sebbene ogni decisione sia sempre da prendere con le pinze - vista l'emergenza con la quale stiamo convivendo - l'Uefa sembra intenzionata a far svolgere i turni mancanti di Champions ed Europa League nei mesi di luglio e agosto. La totale priorità è stata data alla conclusione dei campionati, anche se tutti sono concordi: non si potrà tornare in campo prima di fine maggio/inizio giugno.

L'UEFA - riunitasi in videoconferenza con le 55 federazioni - ha inoltre rinviato i playoff di Euro 2020: le partite, in programma in giugno, sono state posticipate a settembre.

Questi restano comunque discorsi ancora teorici e tutto dipenderà da come si evolverà la situazione legata al Covid-19.

